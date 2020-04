Sinnai, le gelate danneggiano i campi: proclamato lo stato di calamità

La gelata risale alla notte fra il 25 e il 26 marzo scorso con gravi danni ai comparti orticolo, frutticolo e viticolo.

Danneggiati vigneti, coltivazione di patate e orticole in genere e alberi da frutta.

Danni pesantissimi con immediata denunciata degli agricoltori e della locale sezione della Coldiretti.

Ora la Giunta municipale riunitasi sotto la presidenza del sindaco Tarcisio Anedda ha proclamato lo stato di calamità naturale, segnalando i danni alla Regione e all'Argea.

si chiede un intervento di aiuto agli agricoltori danneggiati.

La notte fra il 25 e il 26 marzo scorso la temperatura si era abbassata sino a meno quattro gradi rinsecchendo i germoglio delle culture e compromettendo quindi la futura produzione.

Nei vigneti i danni maggiori si sono verificati tra le coltivazioni a nasco, vermentino, moscato e malvasia.

Fonte: L'Unione Sarda

