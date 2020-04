Un sistema di videochiamate aiuta i pazienti del Santa Maria Bambina

Contatti con le famiglie anche grazie a nuovi tablet frutto di una donazione



Il Centro di riabilitazione “Santa Maria Bambina” di Oristano ha attivato un sistema di videochiamate per consentire alle persone ricoverate di restare sempre in contatto con i propri familiari, anche in questo momento particolare in cui le visite – per ovvi motivi di sicurezza – non sono possibili.

Questo servizio è stato recentemente ampliato grazie alla donazione di due tablet, con scheda dati, con il contributo della signora Filomena Cossu del Piramis Group. Motivazione del gesto: “rendere meno doloroso il distacco dai familiari per coloro che già combattono con le sofferenze tutti i giorni”.

“Il Santa Maria Bambina ringrazie pubblicamente i benefattori per l’opportunità data alle persone ricoverate di accorciare le distanze da casa”, ha detto il direttore sanitario Thomas Dore. “Non tutti nostri pazienti sono in grado di utilizzare da soli gli strumenti di comunicazione. Alcuni hanno ricevuto un veloce addestramento, altre vengono supportate dall’educatrice e dalla terapista occupazionale, e in questo l’ausilio dei nuovi tablet è determinante”.

Il ruolo della famiglia nel percorso riabilitativo è da sempre stato al centro dell’attenzione dell’istituto, che ha creato un percorso di addestramento e di coinvolgimento nelle terapie. “Anche in questo momento in cui le persone non possono usufruire del sostegno fisico dei familiari”, aggiunge il presidente don Gianfranco Murru, “è fondamentale ricordare loro che non sono abbandonate dai loro affetti, e permettere una comunicazione costante, di modo da ridurre l’isolamento sociale e tenere alto l’umore”.

“Anche la sola possibilità di stimolare con una videochiamata un proprio caro in stato vegetativo favorisce il coinvolgimento della famiglia”, spiega il direttore sanitario Thomas Dore, “che continua cosi a essere parte integrante nel percorso riabilitativo. Sentire la voce, vedere un genitore, una figlia, un fratello, o anche l’ambiente familiare, il proprio giardino, danno motivazione e aumentano l’impegno nei trattamenti, oltre a donare che un po’ di serenità a chi da casa è preoccupato delle condizioni del parente”.

“Ribadiamo il ringraziamento”, conclude don Gianfranco Murru, “e approfittiamo per augurare buona Pasqua, con le parole di una delle persone assistite”.

C’è quel bel Sole

In mezzo ai rami

Gioco insieme a te

E finalmente

Siamo Risorti.

Ancora il canto

Fa allegro il Mondo

E finalmente

Sarà per sempre

Giovedì, 9 aprile 2020

