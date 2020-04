Emergenza coronavirus: la Clinica riduce le attività al 25%.

La Clinica, inoltre, non è stata coinvolta nel piano della Regione che ha convenzionato altre strutture private della Sardegna per l’emergenza Covid-19. Tantomeno si è pensato di ricorrere alla struttura privata per erogare servizi a supporto della struttura ospedaliera del San Martino. Da qui la decisione dei vertici della Casa di cura, che fa capo alla famiglia Floris di Cagliari, di ricorrere appunto al meccanismo della cosiddetta solidarietà: l’Inps interverrà attraverso il Fondo di integrazione salariale per compensare la riduzione d’orario prevista per i 136 dipendenti.

La Casa di cura Madonna del Rimedio ricorre al Fondo di integrazione salariale per 136 dipendenti impiegati nel settore medico, infermieristico e amministrativo con riduzione al 25% dell’orario di utilizzo. Il provvedimento temporaneo è stato richiesto in seguito alla netta contrazione delle attività della principale struttura privata della sanità oristanese: meno ricoveri e interventi chirurgici e visite ambulatoriali specialistiche ridotte ai soli casi di urgenza.

Fonte: Link Oristano

