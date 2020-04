Ai bambini di Ollastra l’uovo di Pasqua lo regalano i giovani della Consulta

I ragazzi della Consulta giovani hanno donato loro uova e conigli di cioccolato

Anche nell’emergenza legata al coronavirus, la Pasqua sta arrivando e per i bambini deve comunque essere vissuta come una festa. Per questa ragione, i ragazzi della Consulta giovani di Ollastra nei giorni scorsi, muniti di mascherine, hanno girato le case del paese con una cesta piena di uova e coniglietti di cioccolato da regalare ai più piccoli.

“Abbiamo voluto donare un momento di gioia e tenerezza in questo periodo buio, permettendo a tutti di avere il proprio dono di Pasqua”, spiegano i ragazzi della Consulta, “alle famiglie in difficoltà e a chi a causa della quarantena non poteva uscire ad acquistarlo”.