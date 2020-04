Stampati a Terralba 50 schermi protettivi per il personale sanitario

Destinati all’ospedale di San Gavino, sono stati realizzati nel laboratorio del “De Castro”

Medici e personale sanitario dell’ospedale di San Gavino potranno lavorare con più serenità grazie a una cinquantina di schermi protettivi in arrivo da Terralba: 31 sono stati prodotti e assemblati direttamente nel laboratorio di stampa 3D dell’istituto “De Castro”, messo a disposizione dal dirigente scolastico Pino Tilocca. Altri 20 – prodotti dal FabLab Cagliari e da Antonio Melis (e portati con una staffetta da Francesco Susca, Fab Lab Olbia) – sono stati assemblati a Terralba con il montaggio della visiera in PVC sulle basi colorate.

Le attività a Terralba sono state coordinate Maurizio Naletto, del gruppo Sardegna Maker Covid-19. Il team regionale che coordina tutto è Makers Pro Sa Sardigna, al quale i singoli ospedali possono rivolgersi per chiedere una fornitura di strumenti di protezione. I fogli di PVC utilizzati a Terralba sono stati offerti da Marco Serra (Video Grafica & Designa) e acquistati da Thamis Buffetti (consegne a domicilio).

“Queste piccole iniziative avvengono grazie alla grande collaborazione tra tutti”, ha spiegato Maurizio Naletto, “secondo un approccio che contraddistingue i maker sparsi nel mondo, che si stanno dando da fare come possono. Adesso gli schermi sono pronti per la consegna”.

Il gruppo Sardegna Maker covid-19 è nato in modo spontaneo e raccoglie un gruppo i giovani maker e medici sardi, al fine di sviluppare prototipi stampati in 3D utili alla battaglia contro il covid-19. Ha preso le mosse dal lavoro del Fablab di Brescia, che ha stampato in 3D i raccordi per una maschera da sub per convertirla in maschera C-PAP ospedaliera, utilizzabile in terapia sub-intensiva.

Già poche ore dopo la messa a disposizione dei file online, in Sardegna si è provveduto a stampare in 3D i pezzi e recuperando alcune maschere, poi modificate a affidate ad alcuni medici per una prova sul campo.

In base alle priorità segnalate dagli ospedali, la produzione si è poi spostata sugli strumenti di protezione, assolutamente fondamentali per il personale medico che opera in prima linea.

Giovedì, 9 aprile 2020

