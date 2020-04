Fine dell’incubo per i due giovanissimi sardi bloccati in Corsica: “Saremo a casa per Pasqua”

C’è il lieto fine per il caso dei due giovanissimi sardi bloccati in Corsica: Christopher Porc, diciottenne di Siliqua, e Emanuela Pau, 22enne di San Giovanni Suergiu, riusciranno a essere in Sardegna entro Pasqua l. Dopo l’appello lanciato in esclusiva su Casteddu Online in molti si sono presi a cuore la vicenda dei due ragazzi: lui, da un mese, a causa dell’emergenza Coronavirus, non lavora, e lei è al nono mese di gravidanza. o Oggi la bella notizia: “Siamo riusciti a trovare una persona che ci porterà in auto fino a Bastia Da lì, domani pomeriggio, prenderemo una nave che ci porterà fino a Livorno e, dopo una breve attesa, saliremo su un’altra nave che attraccherà a Olbia. Siamo molto felici ringraziamo tutti quelli che ci sono stati vicini in queste ore di grande sconforto”, afferma il diciottenn. I due, quindi, potranno riabbracciare le rispettive famiglie e passare con loro la Pasqua. E, in tutta questa vicenda, c’è spazio anche per un gesto molto bello fatto da un 47enne di Quartu Sant’Elena, Antonio Congia, titolare di un negozio di ricambi per automobili: l’uomo, dopo aver letto la storia della giovane coppia sul nostro giornale, è riuscito a contattarla e ha già fatto “un bonifico di 210 euro sul conto della ragazza. Sono anche un volontario Caritas, comprendo cosa significhi essere in difficoltà”.

Fonte: Casteddu On Line