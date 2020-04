Nuovo caso di Coronavirus a Decimoputzu: “Non chiedetemi chi è, c’è la privacy”

Dalla gioia del concittadino guarito alla tristezza per un nuovo caso di contagio. Decimoputzu fa i conti con un uomo risultato positivo al Coronavirus. È l’Ats ad averlo comunicato al sindaco Alessandro Scano: “Dopo avervi comunicato con gioia la guarigione di un nostro concittadino, oggi mio malgrado devo comunicarvi che l’Ats Sardegna mi ha comunicato che è stato riscontrato un nuovo caso di positività al Covid-19 a Decimoputzu. Devo aggiungere che la persona sta bene e si trova in quarantena nella sua abitazione”. “La situazione è monitorata e il concittadino che ho contattato personalmente mi ha assicurato di non aver avuto contatti con nessuno”, scrive Scano. “Siamo vicini alla persona a cui auguriamo una pronta guarigione. Abbiamo attivato tutte le procedure previste dalla legge. La situazione è sotto controllo pertanto vi chiedo di stare tranquilli e di continuare a rispettare scrupolosamente tutte le prescrizioni di legge. Un’ultima raccomandazione: non scrivetemi e non contattatemi perché in base alla legge sulla privacy non posso rivelare a nessuno il nome del concittadino coinvolto, pena pesantissime sanzioni”.

Fonte: Casteddu On Line