Coronavirus: in Sardegna contagi in calo. Nell’Oristanese uno in più

Coronavirus: in Sardegna contagi in calo. Nell’Oristanese oggi uno in più

I dati resi noti da Protezione civile e Regione

Dopo i 39 di domenica scorsa e i 15 di ieri, sono scesi oggi a 13 i nuovi casi di contagio da coronavirus in Sardegna. Un dato che porta a 935 i contagi di Covid-19 riscontrati nell’isola dall’inizio dell’epidemia. Il dato dei nuovi contagi sembrerebbe segnalare un parziale rallentamento della diffusione, rispetto al trend precedente.

In provincia di Oristano si segnala un nuovo contagio, che fa salire a 28 i casi dall’inizio dell’emergenza censiti dalla Protezione civile, a fronte dei 38 segnalati dalla Regione, perché diversi di questi ancora in attesa di conferma dal Ministero.

Oggi 10 nuovi casi sono stati registrati nella provincia di Sassari, arrivata a 620 persone contagiate. Stazionaria per tre giorni consecutivi la situazione nella provincia di Nuoro, ferma a 65 casi e nessuna nuovo contagio anche nella provincia del Sud Sardegna che oggi conferma i 74 casi di ieri.

Dall’inizio dell’emergenza sono morte in Sardegna 52 persone, cinque più di ieri.

Le persone dimesse dagli ospedali o guarite sono salite a 62, 6 più di ieri.

Esclusi i guariti e i deceduti sono 821 le persone attualmente malate: 122 di loro sono ricoverate in ospedale, 26 in terapia intensiva (lo stesso numero di ieri), mentre gli altri 673 sono in isolamento domiciliare. L’ultimo aggiornamento della Protezione civile nazionale segnala infine che nell’isola sono stati eseguiti, finora, 7.680 tamponi.

Martedì, 7 aprile 2020

