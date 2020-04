Pirri, perde il controllo dell’auto e finisce su una Mercedes in sosta: illeso il conducente

Rocambolesco incidente nel tardo pomeriggio a Pirri. Un 20enne di Monserrato, alla guida di una Renault Clio mentre percorreva a forte velocità via delle Spighe, arrivato allo stop ha improvvisamente perso il controllo dell’auto urtando violentemente una Mercedes classe A in sosta, per poi ribaltarsi. Fortunatamente il conducente è rimasto illeso.

Ma ora è nei guai, perché oltre l’incidente e la conseguente sanzione al codice della strada, la Polizia Locale ha contestato al 20enne anche 373,34 euro per la violazione delle disposizioni governativa adottate per l’emergenza coronavirus, in quanto effettuava lo spostamento in città, proveniente da un altro Comune, senza giustificato motivo.

I rilievi di legge sono stati eseguiti dalla Polizia Locale.

