Follia a Sant’Antioco, canneto in fiamme: “Nemmeno la pandemia ferma gli incendiari”

Incendio a Sant’Antioco in località Su Pranu. Ad andare in fiamme, stando alle prime informazioni disponibili, un canneto. E, dietro il rogo, sembra esserci la mano dell’uomo. In volontari di Assosulcis onlus si sono precipitati sul posto e sono riusciti a domare le fiamme: “Neanche la pandemia ferma chi si diverte ad appiccare incendi. Ma noi ci siamo e ci saremo sempre”, così si legge nel post pubblicato sulla pagina Facebook dell’associazione. Il vicepresidente Albino Canè spiega che “purtroppo c’è qualcuno che, anche in questo periodo di emergenza, arriva a far scoppiare incendi. Un gesto assurdo”. I volontari hanno già provveduto a mettere in sicurezza tutta l’area coinvolta dal rogo.

