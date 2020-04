Cagliari, multa salata alla commessa del market: vendeva senza guanti e mascherina

Commessa cagliaritana multata dalla Polizua Locale in un supermarket: vendeva tranquillamente senza guanti e mascherine. Dai controlli in un supermercato alle porte della città, gli agenti della Polizia Locale hanno riscontrato che una addetta alle vendite, a contatto con la clientela, non indossava ne guanti, ne mascherina ovvero alcun altro indumento a copertura di naso e bocca, e inoltre non si curava di mantenere la necessaria distanza interpersonale di almeno metro rispetto alle altre persone. Per tale motivazione è stato elevato nei suoi confronti, un verbale amministrativo di 280 €. I controlli mirati al rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus, verranno ulteriormente intensificati e calibrati alla verifica dell’adozione e regolare applicazione delle prescrizioni impartite con le disposizioni contenute nei Decreti del Presidente del consiglio, del ministero della Salute, del Presidente della Regione e del Sindaco.

Fonte: Casteddu On Line

