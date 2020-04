Protetti con un tocco di colore: fantasia anticoronavirus ad Ardauli Il Comune e le associazioni locali distribuiscono alle famiglie mascherine in tessuti non banali

“La nostra salute, in un momento di particolare smarrimento e incertezza come quello che stiamo vivendo, dipende soprattutto dal comportamento di ciascuno di noi e dalle precauzioni che usiamo, a tutela nostra e di chi ci sta intorno”, si legge nella pagina Facebook del Comune del Barigadu. “Ecco perché abbiamo iniziato a distribuire a ciascuna famiglia una mascherina, acquistata dall’Amministrazione, quale invito a osservare scrupolosamente tutte le norme necessarie al contenimento”.

Un po’ di colore sul volto ad Ardauli: anche così si combatte l’emergenza coronavirus. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Massimo Ibba sta distribuendo anche mascherine in tessuto fantasia. Una nota allegra in un momento di emergenza, che può contribuire a superare il periodo con più ottimismo. Nel kit in distribuzione ci sono anche anche una mascherina chirurgica e le istruzioni per il corretto uso del dispositivo di protezione.

Fonte: Link Oristano

