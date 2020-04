Oristano, al via il secondo turno di sanificazione per strade e piazze Domani l’intervento affidato a una ditta specializzata: riguarda la città e le frazioni

Durante l’intervento di sanificazione è importante non sostare nei pressi della macchina operativa, non lasciare le finestre aperte e non lasciare panni stesi; nei giorni successivi si raccomanda di lavare con cura frutta e verdura prima del consumo.

“Proseguiamo con il piano avviato sulla base delle prescrizioni dell’ordinanza regionale e in conformità al parere dell’Istituto superiore di Sanità e alle indicazioni tecniche del Consiglio del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente. Effettueremo la sanificazione prioritariamente nelle aree prospicienti gli ospedali, gli ambulatori, i centri commerciali, i mercati e gli ipermercati, i punti vendita di generi alimentari, le farmacie e le parafarmacie, le banche e gli uffici pubblici”, specifica l’assessore all’Ambiente Gianfranco Licheri. “La disinfezione riguarderà la città, le frazioni e le borgate, gli ambienti esterni, le superfici stradali e le pavimentazioni urbane, utilizzando i disinfettanti specifici”.

“Dopo il primo passaggio di due settimane fa, procediamo con le operazioni di sanificazione secondo quanto stabilito dalle nuove disposizioni”, spiega il sindaco Andrea Lutzu. “Interveniamo nelle aree pubbliche per ridurre il più possibile la diffusione del contagio. Fondamentali, nell’ambito delle azioni da attuare, sono le nuove norme e le indicazioni fornite dagli istituti nazionali che hanno competenza specifica in questa delicata materia”.

Fonte: Link Oristano

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.