Anestesisti trasferiti: l’Ordine dei medici risponde ai consiglieri Gallus e Mele

Dopo la presa di posizione dei due consiglieri regionali di maggioranza, Annalisa Mele e Domenica Gallus, relativamente alla polemica sorta in seguito al trasferimento di quattro medici anestesisti dall’ospedale San Martino ad altre strutture sanitarie, riceviamo e pubblichiamo la risposta dell’Ordine dei medici di Oristano.

L’Ordine dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri di Oristano, congiuntamente ai sindacati medici, presa visione della risposta data dai due consiglieri regionali, Annalisa Mele e Domenico Gallus, riferita al trasferimento di quattro anestesisti dal presidio ospedaliero San Martino, ribadisce, che gli stessi avrebbero fatto cosa sensata a informarsi sui turni e sulle reperibilità, onde poter verificare lo stato di sofferenza nel quale ultimamente hanno operato e, in particolar modo, in quello attuale, legato allo stato di stress causato dall’emergenza del Covid19.

Nell’ultimo anno sono stati trasferiti dal servizio di Rianimazione del presidio di Oristano ben otto anestesisti (compresi i più recenti quattro), a fronte della presa in carico di due specializzandi, che seppur bravi, devono essere affiancati, e uno dal P. O. Delogu di Ghilarza.

Rivolgiamo domanda, ai due consiglieri e all’assessore alla Sanità Mario Nieddu, sulla destinazione data a codesti operatori, affinché in un momento così delicato e drammatico, la trasparenza degli atti messi in auge, venga portata a conoscenza di tutti gli organismi che fanno parte della nostra gestione sanitaria e della comunità intera, in quanto proprio la trasparenza ci può permettere di capire meglio decisioni e atteggiamenti che, vorremmo sperare, siano rivolti a tutelare, sia i diritti dei nostri professionisti che, in modo particolare, gli interessi di tutti i cittadini del nostro territorio.

I colleghi dell’ospedale San Martino, hanno sempre operato nella massima collaborazione, sia nella fase ordinaria che in questo momento di grave emergenza. Hanno fatto valere la loro capacità e il loro attaccamento deontologico alla professione, anche quando, purtroppo, non c’erano direttive né una precisa organizzazione.

In merito alla attivazione delle tende di pretriage, gli operatori, pur in carenza di dotazione organica e strumentale, hanno dovuto stabilire dei percorsi differenziati, senza avere tempestive procedure utili per uniformare l’operatività dei presidi ospedalieri sardi. Soltanto in seguito a un immediato intervento dell’Ordine e dei sindacati, si è data una subitanea accelerazione a risolvere lacune e inefficienze che erano sotto gli occhi di tutti e che hanno portato alla chiusura del Pronto Soccorso.

Bisogna ricordare che il nostro agire è dettato dal dovere di tutelare il bene comune dei nostri iscritti e della collettività tutta, e non si può insinuare, proprio da parte di medici iscritti all’Albo, che questo non avvenga, come appare dalla nota diffusa dai due consiglieri regionali.

