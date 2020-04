Cagliari, “ladri vigliacchi al Brotzu: hanno rubato la moto a mio marito medico”

Dentro, tra le corsie e i reparti del Brotzu, i medici continuano a curare i pazienti e a salvare vite. Fuori, invece, c’è chi non solo non rispetta i divieti per Coronavirus ma, anzi, trova pure il tempo per rubare. Una Vespa blu scuro, targata EF13947, di proprietà di Alessandra Frongia, ginecologa cagliaritana. Non è però lei la vittima “reale” del furto, ma suo marito Giangiacomo Serra, medico del Brotzu: “È arrivato all’ospedale verso le sei del mattino perché doveva eseguire un trapianto. Mentre lui era impegnato col resto dell’equipe, a svolgere questa complessa operazione, qualcuno ha rubato la Vespa, parcheggiata dentro l’ospedale, davanti alla zona dell’ingresso dei triage”. Serra si è accorto del furto solo dopo qualche ora, e ha già presentato regolare denuncia in questura. Ovviamente, l’amaro in bocca per il furto subìto è davvero tanto, ed è naturalmente “aumentato” dal luogo nel quale è avvenuto, l’area interna del più grande ospedale della Sardegna dove, soprattutto nelle ultime settimane, tanti operatori sanitari sono impegnati a combattere contro il Coronavirus. “Chi ha compiuto questo gesto è davvero bastardo dentro”, afferma, senza mezzi termini, la Frongia. “Rubare all’interno di un ospedale è un gesto davvero meschino, la Vespa vale circa cinquemila euro. Lancio un appello: qualcuno ha per caso visto qualcosa o ha notato la moto parcheggiata da qualche parte? Se sì, non esiti a contattarmi su Facebook”. Ecco il profilo Fb della Frongia: https://www.facebook.com/alefrongia

Fonte: Casteddu On Line