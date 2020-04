Scuole in Italia: tutti promossi, niente esame di terza media, maturità solo online. Attenzione però: per le promozioni varranno i voti delle lezioni fatte a distanza, con recuperi da effettuare il prossimo anno, mentre il primo settembre inizierà il nuovo anno scolastico in classe oppure ancora a distanza, rigorosamente online.

Il decreto del governo è pronto, varato dalla ministra Azzolina: il Ministero potrà bandire concorsi per l’assunzione di personale docente ed educativo, fermi restando “i limiti e le restrizioni” sullo svolgimento di tutte le prove stabilite dalle procedure concorsuali, durante lo stato di emergenza.Per quanto riguarda l’anno scolastico 2020/2021, è possibile la conferma dei libri di testo adottati per l’anno ancora in corso.

