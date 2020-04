50 controlli alle persone e 2 agli esercizi commerciali, con una sola violazione accertata, questa volta a carico di un negozio. Questo il bilancio dell’attività della Polizia locale che anche ieri, domenica, ha pattugliato tutto il territorio per assicurare il rispetto della normativa in materia di contrasto al Covid-19, noto come coronavirus. L’attività commerciale, un negozio di alimentari nel centro storico, era aperto nonostante il divieto che vige la domenica e i festivi. Oltre alla multa, per il negozio è stata imposta la sospensione dell’apertura, come previsto dalle norme in materia di contrasto alla diffusione del Covid-19.

Il Comune di Sassari ricorda che è quotidianamente aggiornato sul sito www.comune.sassari.it l’elenco delle attività che svolgono consegne a domicilio di beni di prima necessità e farmaci. Gli esercizi che intendono aderire possono inviare una mail a Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

L'articolo Sardegna, il negozio di alimentari aperto di domenica nonostante il divieto: scatta la multa proviene da Casteddu On line.