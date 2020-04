Ordini dei medici sardi: “Negli ospedali controlli preventivi su pazienti e familiari”

La richiesta rivolta all’Unità di Crisi regionale, dopo il caso del paziente in dialisi al San Martino

Gli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Sardegna, chiedono oggi all’Unità di crisi Covid19, costituita a livello Regionale che in tutti gli ospedali sardi venga previsto “Un controllo preventivo sui familiari e sulle persone con cui vengono frequentemente in contatto e tra questi anche i trasportatori che li accompagnano in ospedale”.

La richiesta arriva dopo il caso del paziente, proveniente da Bosa, già in cura presso la Dialisi dell’Ospedale San Martino. Una vicenda che ha fatto scattare l’allarme nei reparti di Dialisi e di Medicina del San Martino, subito interessati da un intervento di sanificazione, e il cui personale oggi è sottoposto ai test per il coronavirus.

Gli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri della Sardegna affermano inoltre : ” Stiamo constatando che troppo spesso il virus entra nei nostri ospedali portato dai pazienti che vi si recano per altre patologie. Così come avvenuto nella maggior parte dei contagi che si sono verificati nei reparti dei presidi di tutta la Sardegna. Se non si pone subito rimedio, a una situazione finora incontrollata, con il un continuo flusso di entrata e uscita negli ospedali, potremmo trovarci in una condizione pericolosa che potrebbe causare una pesante ricaduta sul versante della diffusione del Coronavirus. Per arginare questa possibile drammatica evenienza, e per tutelare la salute di tutti, sarebbe opportuno fare verifiche e tamponi, sulla totalità di questi contatti, divenuti fortemente pericolosi, e consentire l’accesso nei reparti solo dopo la certezza appurata della negatività al Coronavirus. Sarebbe opportuno effettuare il controllo anche nelle strutture private dove si effettuano tali prestazioni.

Chiediamo alle ASSL di competenza e, in particolare ai Direttori Sanitari, che mettano in atto un controllo immediato in merito a quanto esposto e si intervenga con sollecitudine prima che le cose precipitino e diventino irreversibili.”

Lunedì, 6 aprile 2020

