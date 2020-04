Come usare igienizzanti e detergenti in modo corretto e sicuro

Un poster con le raccomandazioni dell’Istituto Superiore di Sanità: i rischi in agguato



Detergenti, disinfettanti e igienizzanti sono preziosi nel difenderci dal coronavirus, ma dobbiamo sapere come usarli in totale sicurezza, seguendo alcuni utili consigli riassunti in un poster dall’Istituto Superiore di Sanità (ISS). La prima raccomandazione è quella di seguire sempre con grande attenzione le istruzioni riportate sulle etichette dei prodotti che si utilizzano per la pulizia. Bisogna evitare di mescolare più prodotti insieme, pensando così di ottenerne uno più potente contro il coronavirus: errore, avverte l’Iss: il cocktail “può esporre a gravi rischi di intossicazione e quindi non va mai fatto”.

Un’altra raccomandazione utile è quella di arieggiare frequentemente i locali, perché i prodotti utilizzati per la disinfezione contengono spesso sostanze volatili che possono provocare irritazione e tossicità. Inoltre – importantissimo- non bisogna lasciare prodotti detergenti o disinfettanti incustoditi, in giorni in cui girano per casa bambini annoiati e curiosi.

Ecco il poster con tutte le informazioni utili pubblicato dall’Istituto Superiore di Sanità.

Lunedì, 6 aprile 2020

