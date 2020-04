Emergenza coronavirus, aumentano i prezzi su beni di prima necessità?

I consiglieri del Pd chiedono alla Regione controlli severi contro le speculazioni



In questo periodo di emergenza sanitaria capita di vedere aumenti dei prezzi anche sui beni di prima necessità. I consiglieri regionali del Partito democratico (primo firmatario Roberto Deriu) sollecitano la Regione affinché intervenga con urgenza per monitorare i prezzi ed evitare speculazioni su beni di prima necessità, in una fase difficile per tante famiglie, anziani e cittadini.

All’inizio dell’epidemia i rincari riguardavano esclusivamente le mascherine e i prodotti igienizzanti, ora invece il caro prezzi sta interessando anche beni di prima necessità, compresi i generi alimentari.

“Con l’avvio delle nuove disposizioni, sembra che alcune attività economiche abbiano aumentato i prezzi su alimenti e generi di prima necessità” , denunciano i consiglieri Pd. “Qualora fosse vero, questo comporterebbe un grave danno alle famiglie e a tutti i cittadini, già in evidente difficoltà data l’emergenza sanitaria in atto”.

Per questo motivo, il gruppo Pd chiede Al Presidente della Regione e alla Giunta regionale “se siano a conoscenza del problema e se intendano mettere in campo azioni per il controllo, in tutto il territorio sardo, inerente ai prezzi degli alimenti e dei generi di prima necessità nelle attività economiche-commerciali attualmente aperte”.

Tutto questo per evitare un grave impatto negativo che il caro prezzi avrebbe sulla vita quotidiana delle famiglie, molte delle quali già messe a dura prova dalla sospensione delle proprie attività lavorative, con stipendi ridotti o addirittura cancellati.

Lunedì, 6 aprile 2020

