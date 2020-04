Coronavirus, in Sardegna un carico di mille e 400 casse di mascherine

L’annuncio del presidente della Regione Christian Solinas: “Oggi è una giornata importante per la Sardegna impegnata a fronteggiare l’emergenza da Coronavirus: è appena arrivato nell’Isola un carico di 1400 casse di dispositivi di protezione”

Il materiale sanitario sarà distribuito immediatamente al personale degli ospedali e agli operatori che sono in prima linea per combattere battaglia contro la diffusione del contagio.

“Si tratta di un risultato importante reso possibile dall’organizzazione della Regione che attraverso la Protezione civile regionale e la Centrale di committenza è riuscita a reperire in sicurezza nel mercato questi dispositivi e a monitorarne il trasporto in condizioni di oggettiva difficoltà”, ha aggiunto il Governatore, “la Regione non è rimasta ferma appena abbiamo capito che nonostante le nostre richieste alla Protezione civile nazionale il materiale sanitario non sarebbe arrivato in tempo e nella quantità necessaria ci siamo attivati autonomamente per tutelare tempestivamente la salute dei sardi”.

Fonte: Casteddu On Line