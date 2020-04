Asserragliati in carcere nel Casertano

Si trovano in reparto tenuti sotto controllo da agenti

All'esterno del carcere sono accorse diverse pattuglie delle forze dell'ordine, inoltre un elicottero sta sorvolando la struttura. Preoccupazione per quanto sta accadendo viene espressa, in una nota, da Aldo Di Giacomo, segretario generale dell'Spp: "Le carceri della Campania - dice il sindacalista - sembrano poter essere un focolaio perfetto per dare inizio a nuove sommosse. Il pretesto sarà sicuramente la scoperta di casi di coronavirus tra detenuti all'interno degli istituti penitenziari". (ANSA).

Fonte: La Nuova Sardegna

