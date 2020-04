Moby Prince, i familiari a Mattarella: le 140 vittime non devono essere dimenticate

Quest'anno per l'emergenza Covid ciascuno sarà solo a ricordare

La richiesta contenuta nella lettera, firmata da Luchino Chessa, presidente dell'associazione 10 Aprile-Familiari vittime Moby Prince Onlus, da Angelo Chessa, presidente onorario della stessa associazione e da Loris Rispoli, presidente del Comitato 140 Familiari vittime Moby Prince, si lega al fatto che quest'anno, causa emergenza Coronavirus, "per la prima volta, ciascuno di noi affronterà da solo il peso ed il dolore della memoria e non potrà neppure condividere interrogativi e speranze sull'esito del lavoro che, finalmente, la magistratura ha riavviato a seguito del deposito dell'importante relazione della Commissione parlamentare d'inchiesta istituita nella precedente legislatura, le cui conclusioni hanno messo fortemente in discussione, per non dire smentito, l'esito dei processi penali". (Ansa).

LIVORNO. "Ci rivolgiamo alle più alte cariche dello Stato affinché siate interpreti della nostra richiesta di non dimenticare le persone che hanno perso la vita a bordo del traghetto Moby Prince la sera del 10 aprile 1991 e della volontà dei familiari e delle istituzioni di perseguire nella ricerca della verità, e ciò, attraverso un Vostro diretto intervento sugli organi di informazione". E quanto si legge in una lettera di familiari delle vittime del Moby Prince (140 i morti), indirizzata al Capo dello Stato Sergio Mattarella, ai presidenti di Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, e Camera, Roberto Fico, al premier Giuseppe Conte e anche al governatore toscano Enrico Rossi e al sindaco di Livorno Luca Salvetti.

Fonte: La Nuova Sardegna

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.