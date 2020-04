Italia, la ministra Azzolina avverte: “Scuola a distanza a settembre? Uno degli scenari possibili”

Italia, l’ipotesi della ministra Azzolina: “Scuola a distanza a settembre? Uno degli scenari possibili”. La ministra ha parlato oggi delle prospettive delle scuole nella trasmissione “Che tempo che fa”: “C’è un piano per riprendere le scuole in modalità in distanza se si riproponesse il problema virus anche in autunno? È uno degli scenari a cui stiamo pensando. Penso al problema atavico alle classi pollaio in cui è difficile tenere il metro di distanza. Con lo staff del Ministero lavoreremo a tutti gli scenari. Domani in Cdm discuteremo a un decreto che farà riferimento anche a questi aspetti”, la sua importante rivelazione. Il problema sottolineato dalla ministra sarebbe la presenza di molte “classi pollaio”.

