Coronavirus, arrivano 100 miliardi col decreto liquidità: le imprese potranno avere prestiti sino a 25 mila euro senza garanzia. Dal governo il 100 per cento di garanzie per prestiti sino a 800mila euro, e senza valutazione del credito sino a 25mila euro. Ultimi dettagli del decreto che si discuterà domani, ossigeno puro alle imprese di tutta la penisola. “La dotazione del Fondo di Garanzia per le Pmi salirà a 7 miliardi, con la capacità di generare liquidità fino a 100 mld. La garanzia al 100%, senza valutazione del credito, è per i prestiti fino a 25mila. Per i prestiti fino a 800mila euro la garanzia è al 100% ma con una valutazione della solvibilità. Il ministro Patuanelli spiega: “La garanzia sarà al 90% per i prestiti fino a 5 milionidi euro, potendo arrivare al 100% con la controgaranzia dei Confidi e con una valutazione che tiene conto solo della situazione pre-crisi Covid-19”, si legge nel nostro giornale partner Quotidiano.net. “I prestiti saranno attivi entro qualche giorno”, ha inoltre precisato il ministro Patuanelli.

