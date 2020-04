Emergenza coronavirus : nel weekend ben 24 sanzioni dalle forze dell’ordine

Impennata delle sanzioni nel fine settimana in provincia di Oristano. Su 801 persone controllate, polizia, carabinieri, guardia di finanza e polizia locale, hanno elevato ben 24 verbali. Un dato preoccupante se si pensa che venerdì le persone sanzionate erano state solo 9, per mancate giustificazioni. Non si registrano invece denunce, relative a false attestazioni. Oltre alle persone fermate, pedoni e automobilisti, le forze dell’ordine, hanno passato al setaccio anche 194 esercizi commerciali, risultati tutti in regola nell’applicare le disposizioni previste dal decreto Governativo. Oggi, al contrario di sabato, la città a metà mattinata era praticamente deserta. Probabilmente dovuta alla chiusura degli esercizi commerciali.

Fonte: Link Oristano

