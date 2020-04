Grande gioia a Decimoputzu, guarito l’unico cittadino risultato positivo al Coronavirus

Una nuova vittoria contro il Coronavirus in Sardegna, stavolta la bella notizia arriva da Decimoputzu. È infatti guarito l’unico abitante risultato positivo, lo scorso 25 marzo, al tampone. Il secondo test ha dato esito negativo. L’annuncio è arrivato dal sindaco Alessandro Scano: “Una notizia che mi riempie il cuore di gioia, ringrazio questa persona per aver diligentemente rispettato il protocollo imposto dalla legge e pertanto ad oggi nel nostro paese non ci sono stati altri contagi”, afferma Scano, nel ringraziare anche tutti gli altri abitanti perché nonostante le difficoltà, continuano con grande sacrificio a rispettare le regole imposte per contrastare la diffusione del virus, stando a casa, usando le mascherine e gli altri dispositivi di protezione individuale che ci tutelano dal rischio di contagio”. “Ricordo che l’amministrazione comunale, grazie alla collaborazione di tanti concittadini che si sono messi a disposizione per cucire, nei prossimi giorni continuerà la distribuzione gratuita delle mascherine con la collaborazione della Protezione Civile Vab che ringrazio. Grazie alla Pro Loco continua anche la distribuzione dei pasti caldi il mercoledì e il sabato, per chiunque ne faccia richiesta. Grazie al nostro parroco don Gianmarco Casti, alla Caritas con la parrocchia, che stanno provvedendo alla distribuzione dei pacchi alimentari ai concittadini che ne fanno richiesta e alla popolazione che sta contribuendo a lasciare la spesa sospesa nelle attività commerciali”.

Fonte: Casteddu On Line