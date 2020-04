Villaspeciosa, anonimo regala tante uova di Pasqua ai bimbi nei giorni tristi del Coronavirus

Un inaspettato scampanellio alla porta e, dopo pochi secondi, la sorpresa: una lettera piena di speranza e un uovo di cioccolato per il proprio figlio o figlia. È stata una domenica delle Palme all’insegna della solidarietà e dell’amore, a Villaspeciosa. Un cittadino, anonimo, ha infatti deciso di regalare tantissime uova di Pasqua ai bambini del paese. Sono decine le foto già postate au Facebook da tanti genitori felici: “Per il vostro dono più grande, un figlio, un piccolo pensiero per far sì che questi giorni siano meno tristi e duri. Esser comunità è anche questo. Un piccolo simbolo di vicinanza. Felice e serena Pasqua”, questo il testo della lettera, consegnata insieme alle uova da un ragazzo del paese. Tra gli abitanti, però, si rincorrono le voci: c’è chi è sicuro che il benefattore sia il sindaco, Gianluca Melis. E lui, contattato da Casteddu Online, non conferma né smentisce: “Non importa sapere chi è, so solo che i bambini che hanno tra zero e dieci anni, a Villaspeciosa, sono 268, e che tutti hanno ricevuto un uovo. Ciò che importa è che un cittadino ha pensato di portare un sorriso ai più deboli di questa situazione, i bambini”.

Fonte: Casteddu On Line