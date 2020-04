Mascherine e spostamenti: nuovi obblighi a Marrubiu disposti dal sindaco

Ordinanza dopo il caso di contagio da coronavirus

Mascherine obbligatorie in negozi e uffici e divieto di spostarsi in auto per più di una persona per volta. Sono le disposizioni contenute in un’ordinanza assunta a Marrubiu dal sindaco Andrea Santucciu, il giorno dopo la notizia del primo caso di contagio da coronavirus nel paese.

L’ordinanza dispone “l’uso obbligatorio delle mascherine facciali da parte di tutti i cittadini all’interno dei negozi, degli esercizi pubblici, in banca ed all’ufficio postale”. Inoltre “le mascherine dovranno essere correttamente indossate, ossia dovranno coprire il

naso e la bocca”.

E’ vietato poi lo spostamento in auto per più di una persona per volta. “E’ consentito viaggiare non più di 2 persone per volta (autista più 1 passeggero), si legge ancora nell’ordinanza, “esclusivamente per motivi inderogabili ed urgenti – nel qual caso il passeggero

dovrà sedersi dietro l’autista ed entrambi dovranno indossare la mascherina. Tale disposizione non si applica alle persone appartenenti allo stesso nucleo familiare purché conviventi”.

Domenica, 5 aprile 2020

