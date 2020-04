Compra locale: aiuterai le nostre aziende e i nostri ospedali

“Ringraziamo tutte le aziende e i collaboratori della nostra filiera che stanno garantendo che i nostri supermercati rimangano aperti e per la loro partecipazione a questa importante iniziativa”, conclude ibba, “maggiore sarà il contributo che raccoglieremo, maggiore sarà la cifra che doneremo ai nostri ospedali per l’acquisto di nuove apparecchiature sanitarie”.

“Oggi più che mai dobbiamo trasmettere al nostro cliente un concetto: comprare locale significa fare una scelta importante, significa dare forza alla nostra terra, alla nostra comunità e mantenere posti di lavoro, perché tutti ne facciamo parte”, afferma Giangiacomo Ibba, Presidente di Crai Società Cooperativa e del Gruppo Abbi. “Comprare locale è il modo migliore che abbiamo per dimostrare l’amore per il nostro territorio e per i nostri produttori che con passione e duro lavoro assicurano ogni giorno nelle nostre tavole prodotti di prima qualità”.

Fonte: Link Oristano

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.