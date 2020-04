Due sardi bloccati in Corsica da un mese: “Finalmente autorizzati a partire oggi, ma al porto nessuna nave”

Oltre al danno la beffa. Bloccati in Corsica da quasi un mese, in un paesino vicino ad Ajaccio. Due tortoliesi Stella Barrui e Davide Sioni, oggi sarebbero dovuti ripartire per la Sardegna, per tornare a casa. Dopo mille peripezie. Finalmente avevano ricevuto la mail con il via libera da parte della Regione sulla tratta Ajaccio – Porto Torres, alle 5:30 di oggi. Peccato però che si sono recati al porto e ad attenderli non c’era nessuna nave.