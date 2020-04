Covid-19, l’esperto: “In futuro la pandemia sarà la normalità”

“Ciò che stiamo attraversando oggi, la pandemia, sarà la normalità: dobbiamo attrezzarci, dobbiamo prepararci”. Bruno Gridelli , uno dei massimi esperti al mondo nei trapianti, spiega all’AGI la filosofia di lavoro che ha condotto alla scoperta fatta dai ricercatori della University of Pittsburgh School of Medicine coordinati dall’italiano Andrea Gambotto e da Louis Falo, ​il cui vaccino contro il nuovo coronavirus Sars-Cov-2 ha superato già la fase della sperimentazione animale e, secondo i primi test, produce anticorpi specifici in quantità ritenute sufficienti a neutralizzare il virus.

Fonte: Casteddu On Line

Sarda News non rappresenta una testata giornalistica in quanto viene aggiornato senza alcuna periodicità nei suoi contenuti originali. La responsabilità del contenuto degli articoli importati dai feed rss è totalmente a carico della reale fonte dell'informazione indicata al termine di ogni notizia. Sardanews.it è un portale web privato, non gode di finanziamenti pubblici, non chiede registrazioni personali agli utenti, totalmente gratuito, non si paga l'accesso al sito grazie al fatto che è autofinanziato e sostenuto dalla semplice pubblicità che compare tra gli annunci.Se vuoi sostenerci ti ringraziamo per la fiducia e ti invitiamo a disabilitare eventuali adblock attivi sul tuo browser.