Nuova mappa del coronavirus: nove casi in più e c’è anche Marrubiu

Resa nota dalla Regione

C’è una nuova mappa che dà conto del diffondersi dell’epidemia di coronavirus in provincia di Oristano. E’ stata illustrata questa sera dal presidente della Regione Christian Solinas e mostra la distribuzione per comune, con un’avvertenza: i numeri si discostano da quelli del cosiddetto bollettino ufficiale e ciò perché nell’acquisizione da parte del Ministero si segue un percorso più complesso.

E infatti i numeri indicati nella mappa sono differenti: in provincia di Oristano vengono indicati 29 casi totali diagnosticati di covid-19 dall’inizio dell’epidemia e non 20 come dal bollettino odierno. Non solo. Nella mappa si aggiunge anche il comune di Marrubiu dove sono domiciliate alcune persone a cui è stato diagnosticato il covid-19. Si aggiunge ai Comuni di Arborea, Cabras, Gonnosnò, Nurachi, Oristano e Uras, di cui già si sapeva.

Sino a questo pomeriggio al sindaco di Marrubiu Andrea Santucciu, però, non era stato comunicato alcun caso di contagio relativo a pazienti domiciliati nel suo comune. In serata, poi, la conferma: a Marrubiu è stato diagnosticato un solo caso di contagio. Riguarda un uomo di mezza età, curato a domicilio e in isolamento totale. Al momento nel paese non ci sono altri casi sospetti.

Il sindaco Santucciu ha fatto scattare subito tutte le procedure previste.

I dati di Oristano e della Sardegna. La diffusione della cartina da parte della Regione sembra confermare anche la notizia fornita stamane dal sindaco di Oristano Andrea Lutzu, circa la presenza di 12 casi di covid-19 in città e non 7, come sinora si era detto.