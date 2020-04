Dolianova, omicidio Mirabello: il dna in un guanto incastra uno dei due indagati

Per l’avvocato Gianfranco Piscitelli che difende una sorella dei Mirabello ci sono invece ancora troppe ombre. Impossibile che abbia agito da solo. “Joselito si è accollato l’intera responsabilità del duplice omicidio ma è decisamente improbabile che da solo sia riuscito a sovrastare Davide e Massimiliano. Vogliamo la verità, chi li ha uccisi deve pagare così come gli eventuali complici. Abbiamo piena fiducia nell’operato del pm Gaetano Porcu” afferma.

Sono stati ritrovati ieri tra i cespugli nelle campagne alla periferia di Dolianova, i corpi, in avanzato stato di decomposizione, dei fratelli Massimiliano e Davide Mirabello, scomparsi il 9 febbraio. Per i carabinieri del comando provinciale di Cagliari guidati dal tenente Michele Mastella, i due sarebbero stati uccisi lo stesso giorno dopo l’ennesima furiosa lite. In carcere con la pesante accusa di omicidio ci sono padre e figlio: Joselito e Michael Marras. E’ stato proprio il padre ieri a indicare la zona dove erano nascosti i corpi, confessando il delitto e scagionando il figlio.

Fonte: Casteddu On Line

