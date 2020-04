I gestori dovranno inserire nella prima comunicazione di sollecito o in quella di costituzione in mora la possibilità per l’utente di rateizzare gli importi dovuti senza il pagamento di interessi. “Tale disposizione”, precisa il presidente Fabio Albieri sempre nella nota inviata ad Abbanoa, “vale in caso di omesso pagamento da parte degli utenti delle bollette che scadono o che siano emesse nel periodo compreso dall’11 marzo al 13 aprile prossimo, o limitatamente ai documenti di fatturazione emessi con cadenza almeno trimestrale che contabilizzano i consumi da parte degli utenti finali nel medesimo periodo di blocco”.

Fra l’altro, l’Autorità ha introdotto la facoltà per i gestori del Servizio idrico integrato di inviare fino al 13 aprile le bollette in formato elettronico a tutti gli utenti che abbiano messo a disposizione un recapito di posta elettronica o un numero di cellulare.

Acqua: sospesi gli slacci per morosità, arretrati senza interessi L’Egas ha trasmesso ad Abbanoa le disposizioni dell’Autorità nazionale per la fase di emergenza

Fonte: Link Oristano

