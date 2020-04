Cagliari, il coronavirus non ferma lo spaccio: pusher nei guai a San Michele

Così ieri è scattato il blitz, l’uomo è stato fermato mentre usciva da un palazzo. Subito è scattata la perquisizione: nelle tasche del giubbotto gli agenti hanno trovato quasi quaranta grammi di hashish, suddivisa in quattordici dosi in cellophane.

Nonostante le restrizioni date dal contenimento del coronavirus, era riuscito comunque a portare avanti una fiorente attività di spaccio, in particolare di marijuana, a San Michele. A smascherare l’attività illegale di un 46enne il gruppo Falchi della Squadra Mobile di Cagliari, dopo vari appostamenti in via Seruci.

Fonte: Casteddu On Line

