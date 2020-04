Trasferimento anestesisti. Pd: “Sanità oristanese senza governo”

“La sottrazione di quattro anestesisti-rianimatori priva la struttura di una fondamentale figura specializzata che svolge la funzione di salvaguardia della vita del paziente quando questi si trovi in imminente pericolo di vita, con le evidenti ricadute in termini di sicurezza per la popolazione”. Il segretario del Circolo Pd di Oristano, Alberto Boasso, commenta in questo modo la notizia del trasferimento dei medici dall’ospedale San Martino ad altre strutture dell’Isola.

Boasso esprime grande preoccupazione “per il costante depotenziamento della principale struttura provinciale alla quale, di recente, sono stati sottratti anche due pediatri”, e chiede che la “scellerata decisione sia immediatamente revocata”.

“Ci faremo portatori di ogni iniziativa nelle sedi opportune”, ha commentato il segretario del Circolo Pd cittadino. “Non vi è alcuna giustificazione, neppure contingente, per questo sconsiderato atto che dimostra in modo inequivocabile che la sanità nel nostro territorio è senza governo, senza una guida capace e solamente in balia degli eventi”.

“Colpisce che ciò avvenga senza alcuna opposizione da parte dei rappresentanti politici, cittadini e provinciali, della maggioranza che governa la Regione, atteggiamento che denota il totale disinteresse per il territorio rappresentato”, conclude Alberto Boasso, ringraziando i medici e gli operatori del San Martino per la loro personale disponibilità che consentirà l’apertura delle due aree covid per gli utenti oristanesi. “Senza di loro, nel silenzio ed abbandono generale”, commenta Boasso, “questo non sarebbe possibile”.

Sabato, 4 aprile 2020

