L’edificio scolastico “Nurchi” di Bosa presto messo in sicurezza

In arrivo fondi statali dopo i danni causati dal maltempo a novembre



L’edificio scolastico “Nurchi” a Bosa presto sarà messo in sicurezza. Dal governo arrivano infatti risorse economiche per interventi da effettuare su due edifici scolastici sardi, uno di Sassari e uno, appunto, di Bosa. Ne ha dato notizia l’assessorato alla pubblica Istruzione del comune di Bosa, Paola Pintus.

Risorse che arrivano a seguito della ripartizione dei fondi per l’edilizia scolastica operata tra gli enti locali (circa 13 milioni in tutta Italia). Il finanziamento destinato a Bosa supera di poco i 150mila euro. Nell’edificio scolastico di via Puggioni, causa del maltempo, lo scorso novembre era crollata buona parte della controsoffittatura di un’aula. Problema inatteso, visto che nel 2014 – compatibilmente con le risorse messe disposizione dalla Regione – si era provveduto ad alcuni interventi di messa a norma.

“Questo intervento segue quello già finanziato in urgenza dalla Regione subito dopo il cedimento”, spiega l’assessore Paola Pintus, “con una spesa di 73.631 euro e un 10% a carico del Comune. Il nuovo finanziamento permetterà la realizzazione definitiva di un sistema integrato di coibentazione, impermeabilizzazione e scarico delle acque meteoriche, mediante pannelli metallici isolanti autoportanti, poggianti su sottostrutture in scatolari metallici, canali di gronda in lamiera zincata interni al perimetro e relative scossaline in alluminio”.

Le risorse arrivate dal governo sono il risultato di una richiesta effettuata lo scorso 12 dicembre, inoltrata alla struttura di missione del Progetto Iscol@ della Regione Sardegna, e poi segnalata al Ministero della Pubblica Istruzione, come richiesta di finanziamento straordinario.

“Obiettivo raggiunto”, conclude l’assessore Pintus, “grazie alla sinergia nel lavoro degli uffici e degli amministratori, e all’attenzione della Regione Sardegna e del MIUR”.

Sabato, 4 aprile 2020

