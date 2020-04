Calasetta, primo contagio del virus: “Si tratta di una persona arrivata fuori dalla Sardegna, chi è giunto dalla penisola stia in isolamento”. Primo contagio da Covid a Calasetta, l’annuncio della sindaca Claudia Mura: “Si tratta di una persona proveniente da fuori Sardegna, un monito particolare devo darlo proprio alle persone che provengono dalla penisola: ieri ho ricevuto i nuovi elenchi, a loro chiedo di tenere l’isolamento preventivo nei confronti anche delle loro famiglie. Lo so che è difficile ma dobbiamo rinviare baci e abbracci ed evitare il più possibile i contagi”, conclude la sindaca di calasetta nel suo video messaggio nella pagina Fb del Comune.

Fonte: Casteddu On Line

