Pula, ci sono altri due cittadini contagiati dal virus: “Quindici persone sono in quarantena”. L’annuncio della sindaca Carla Medau: “Cari concittadini, a seguito della comunicazione da parte dell’ATS Sardegna vi informo che si aggiungono altri due soggetti POSITIVI al CORONAVIRUS. Le attività di monitoraggio sono minuziosamente e costantemente rilevate dall’ATS vi informo che 15 persone stanno osservando la quarantena. Vi invito a stare sereni, se ciascuno di noi si attiene scrupolosamente alle misure precauzionali impartite sono sicura che limiteremo le occasioni di contagio. Questo è il momento in cui è necessaria ancor di più tutta la vostra collaborazione, comprendo che alcuni provvedimenti possano risultare restrittivi ma vanno nella direzione del raggiungimento di un unico obiettivo, cioè tutelare la salute di tutti. RESTATE A CASA, LAVATEVI SPESSO LE MANI, DISINFETTATE LE SUPERFICI, MANTENETE LA DISTANZA INTERPERSONALE DI OLTRE UN METRO. Un caro saluto”, conclude la sindaca di Pula.

Fonte: Casteddu On Line

