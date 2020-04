Al via la distribuzione di mascherine artigianali ad Arborea

Iniziativa dell’Unione ex allievi Don Bosco che ha predisposto anche una raccolta di denaro per l’acquisto di generi alimentari

L’Unione ex allievi di Arborea comunica che a partire da domenica 5 aprile provvederà a recapitare presso i locali della parrocchia il primo lotto di 50 mascherina artigianali non certificate da sanificare prima dell’uso. Le mascherine verranno distribuite gratuitamente a chi ne ha bisogno, a cominciare dagli anziani.Altre mascherine verranno consegnate la settimana prossima e fino a quando ci sarà richiesta.

L’Unione ex allievi ha fatto sapere, inoltre, di aver destinato un’importante somma di denaro per effettuare acquisto di generi alimentari di prima necessità che verranno distribuiti gratuitamente dal parroco del paese a coloro che durante questo periodo di emergenza si trovano in difficoltà.

“Non chiediamo nessun tipo di offerta per la distribuzione di mascherine e generi alimentari”, si legge in una nota dell’Unione ex allievi Don Bosco di Arborea. “Ogni vostra libera offerta o contributo potrà essere indirizzata alla parrocchia che, in questo momento di difficoltà, rappresenta un punto di riferimento insostituibile e indispensabile”.

“Ringraziamo la famiglia Floris di Abbasanta, la Banca di Arborea, la Pro Loco di Arbore, la comunità Il Seme Onlus di Santa Giusta per il fondamentale contributo alla presente iniziativa”, concludono gli ex allievi, comunicando che ogni richiesta di aiuto o sostegno può essere richiesta all’indirizo mail unione.exallievi. Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo.

Venerdì, 3 aprile 2020

