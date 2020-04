Cagliari, Iperpan: “Nessun caso di contagio tra i dipendenti dei nostri supermercati: hanno mascherine e guanti regolari”

I sindacati lanciano l’allarme e la società Superemme replica. Il tema è quello, caldissimo, del rischio contagio da Coronavirus. Ieri, Cgil, Cisl e Uil avevano acceso i fari sui commessi dei supermercati che sarebbero costretti a utilizzare “le stesse mascherine per settimane”, lavorando quindi in una “situazione di rischio”. A distanza di un giorno arriva la posizione dell’azienda che gestisce tutti gli IperPan e Superpan: ” stiamo vivendo un periodo molto impegnativo e sappiamo ciò che conta di più. Siamo guidati ogni giorno dai nostri valori, le cose più importanti per noi sono la sicurezza dei nostri dipendenti, di tutti voi e della comunità in cui operiamo”. Come? “Sanifichiamo tutti gli ambienti, utilizziamo guanti e mascherine, manteniamo alti i controlli per garantire le distanze di sicurezza e le protezioni in cassa”. E, sinora, non si è registrato nessun caso di contagio tra i lavoratori: “Stanno tutti bene, anche quelli che si sono messi responsabilmente in quarantena volontaria dopo essere entrati in contatto con persone provenienti da zone a rischio o con persone potenzialmente positive”.

