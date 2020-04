Cagliari, mascherine quasi introvabili nelle farmacie e vendite razionate: “Come faremo a fare la spesa?”

Le mascherine per proteggersi da possibili contatti da Coronavirus? Nelle farmcie di Cagliari sono quasi introvabili. Il Comune impone l’obbligo di indossarle, per motivi di salute, a tutti i cittadini che devono recarsi a fare la spesa nei mercati o nei supermercati. Così ha deciso il sindaco Paolo truzzu, che ha anche spiegato che, vista la carenza di scorte, è anche possibile autoprodurle, basta che coprano naso e bocca. Non tutti, però, hanno dimestichezza con ago e filo. E in città, dietro i banconi delle farmacie, i farmacisti sono ormai abituati a ripetere un quello che quasi un mantra: “Mi dispiace, mascherine non ne abbiamo e non sappiamo quando arriveranno”. In una farmacia di via Scano spiegano che “forse arriveranno la settimana prossima, ne abbiamo ordinate sia chirurgiche sia Ffp2, le stiamo aspettando da giorni, conviene riprovare”, spiegano. Stessa solfa in una farmacia della zona del mercato di San Benedetto: “Per domani non arriveranno di sicuro, speriamo a breve. Ne abbiamo ordinate anche del modello Ffp2, costeranno circa 17-18 euro”, informa uno dei dipendenti. Altro rione, la Fonsarda, altro buco nell’acqua: “Non ne abbiamo nemmeno una, oggi ne sono arrivate cinque sufficienti appena per noi dipendenti. Forse arriverà qualche pacco martedì mattina da fuori Sardegna, saranno mascherine chirurgiche e costeranno due euro l’una”. Stessa cifra di una farmacia del rione di Stampace: “Ma comunque ora non ne abbiamo, le stiamo attendendo da giorni e quelle che avremo saranno solo chirurgiche, le Ffp2 non ce le stanno mandando”. E così via in tante altre farmacie. E, nelle pochissime dove è possibile trovare mascherine, le regole sono ferree. In una al confine tra Cagliari e Pirri “se ne possono acquistare solo 4 a testa, ognuna 1,25 euro”. In un’altra farmacia di Mulinu Becciu, invece, le scorte sono pari a zero, tanto per cambiare: “Ieri sono arrivate 20 mascherine e, dopo un’ora, le avevamo già vendute tutte”, spiega il titolare al telefono. “Adesso non sappiamo quando arriveranno le nuove scorte. Le mascherine chirurgiche, forse, le avremo la settimana prossima e costeranno tre euro l’una. Le avevamo trovate in vendita, oltremare, a dieci euro al pezzo ma abbiamo rinunciato. Un altro nostro ordine di mascherine lavabili è stato bloccato alla dogana”. Impossibile sapere il perché.

Fonte: Casteddu On Line