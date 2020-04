Anche a Narbolia arrivano buoni spesa e mascherine Da oggi via alle domande. In distribuzione anche le mascherine

Anche a Narbolia le famiglie in difficoltà a causa dell’emergenza coronavirus possono fare richiesta dei buoni spesa. La giunta ha deliberato le linee guida per l’attivazione del servizio a cui si può fare richiesta a partire da oggi. Lo ha reso noto il sindaco del paese, Gian Giuseppe Vargiu.

Per consentire l’erogazione dei buoni nei tempi più rapidi possibili, le domande disponibili sul sito istituzionale del Comune dovranno essere inoltrate entro le 13 del prossimo 7 aprile, tramite mail o pec agli indirizzi Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. o Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. .

“Nonostante la chiusura degli uffici al pubblico”, la Casa Comunale si è prontamente riorganizzata e ha incessantemente portato avanti la propria attività per garantire, nel rispetto delle imposizioni ministeriali, tutti quei servizi essenziali che non possono essere sospesi”, illustra il sindaco di Narbolia. “Tutto il personale, nonostante le evidenti limitazioni che questo momento storico comportano, ha dimostrato grande sensibilità e si è prodigato con grande spirito d’iniziativa per far fronte all’emergenza nel miglior modo possibile”.