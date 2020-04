Sinnai: Nessun caso di CoronaVirus a Villa Giovanna, ordinato il trasferimento di 40 ospiti

Nessun caso di Coronavirus nel centro anziani Villa Giovanna a Sinnai.

I tamponi effettuati sugli ospiti sono risultati negativi.

Una ispezione nella stessa sede avrebbe però accertato la presenza di una sessantina di ospiti, compresi quelli diurni, invece dei 24 previsti con una determinazione del Comune di Sinnai del 2007.

Il tutto è emerso durante una ispezione del Nas e dei Vigili urbani di Sinnai.

Tant'è che il sindaco Tarcisio Anedda ha firmato oggi una ordinanza che impone il trasferimento in altre strutture o dai familiari degli ospiti in esubero.

Questo dovrà avvenire entro cinque giorni.

Se l'ordinanza non sarà rispettata, scrive il sindaco, "si provvederà alla immediata sospensione dell'attività".

