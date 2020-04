Cagliari, il Poetto liberato dalle canne nel weekend più duro del Coronavirus. Oggi è stata effettuata la raccolta della plastica sul litorale del Poetto ed è iniziata la raccolta delle canne nel primo tratto della spiaggia: tutti al lavoro per “liberare” l’arenile, anche se difficilmente i cagliaritani potranno tornare a goderselo almeno sino a dopo la metà di maggio, secondo le indicazioni del capo della Protezione Civile Borrelli. Come eque oggi gli operai hanno iniziato il lavoro di recupero delle canne dopo la strana invasione di questo inverno, i. lavori proseguiranno nelle prossime settimane.

Fonte: Casteddu On Line

