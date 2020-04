Cagliari, per fare la spesa obbligatoria la mascherina: cambia tutto per i clienti di mercati e supermarket. E’ uno dei passaggi fondamentali della nuova ordinanza di Truzzu, dispone infatti “che tutti i clienti dei mercati civici possano accedere agli stessi solo se in possesso di mascherine tenute sempre correttamente indossate”. La stessa cosa vale per tutte le attività economiche tenute aperte, il sindaco Truzzu parla chiaro nell’ordinanza: “Tutti i clienti delle attività economiche tenute aperte dai provvedimenti normativi adottati dalle competenti autorità nazionali e regionali possano accedere alle stesse solo se in possesso di mascherine tenute sempre correttamente indossate”. Ammesso che sia possibile trovarle per tutti, le famose mascherine. In molte farmacie, impossibile anche prenotarle.

