Emergenza coronavirus: “Garantire sicurezza nei luoghi di lavoro attivi”

“Nei giorni scorsi, un’azienda di Elmas ha dovuto sospendere la propria attività perché è stato accertato un caso di coronavirus tra i dipendenti”, ha detto Francesco Agus, capogruppo dei Progressisti in Consiglio. “Temiamo che si possano verificare situazioni analoghe anche in altri contesti lavorativi”.

In un’interrogazione, il gruppo dei Progressisti in Consiglio regionale ha chiesto al presidente della Regione e all’assessore regionale alla Sanità “quali siano le attività svolte dal Servizio prevenzione e sicurezza del lavoro durante l’emergenza sanitaria”. E nel dettaglio, quanti controlli siano stati svolti dall’inizio dell’emergenza a oggi; se sia stata vagliata la sicurezza di tutti i luoghi di lavoro in cui siano impiegate oltre 50 unità lavorative; se sia stato valutato che, in determinati contesti, i lavoratori fossero dotati di dispositivi di protezione individuale.

Da quando è iniziata l’emergenza sanitaria, in Sardegna sono ancora diversi i posti di lavoro dove, quotidianamente, centinaia di persone condividono spazi comuni e – in alcuni casi – anche gli stessi strumenti di lavoro. Sono aperti sono fabbriche, call center, uffici pubblici, grandi esercizi commerciali, farmacie.

Fonte: Link Oristano

