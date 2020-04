Conad Superstore: via alla spesa a domicilio, a Oristano e in provincia Le informazioni utili sul nuovo servizio

Ci fa stare più tranquilli e più protetti: in questo periodo di emergenza legata alla diffusione del coronavirus, il servizio di spesa a domicilio si sta diffondendo, con grande apprezzamento delle persone più vulnerabili, ma non solo. Anche il Conad Superstore del Centro commerciale Porta Nuova di Oristano ha attivato il servizio, per tutta la provincia.

“Col protrarsi delle misure di contenimento del covid-19 fino al 13 aprile”, spiega il direttore dell’ipermercato, Antonio Contu, “ci è sembrato opportuno garantire il servizio ai clienti in tutta la provincia”.

“Abbiamo scelto di utilizzare lo slogan La spesa a casa tua. Tutto quello che vuoi, quando vuoi. Con Conad si può“, continua Contu. “Le condizioni sono davvero speciali: la consegna sarà gratuita per le fasce considerate deboli, cioè gli ultra 70enni e le persone con invalidità”.

Cinque le modalità previste dal Superstore Conad per effettuare le prenotazioni, in modo da andare incontro alle esigenze di ciascun cliente. È possibile ordinare la spesa attraverso il sito Conad, o via telefono al numero 0783.218008, oppure con un messaggio su whatsapp, al numero 334.6554804; ancora per mail, all’indirizzo Questo indirizzo email è protetto dagli spambots. È necessario abilitare JavaScript per vederlo. ; e infine si può fare la spesa in negozio, lasciare lì le proprie buste, e gli addetti dell’ipermercato la recapiteranno a casa.

La consegna viene effettuata una volta alla settimana per ogni cliente, dal martedì al sabato, la mattina dalle 9 alle 13 e il pomeriggio dalle 15 alle 18. Il servizio di spesa a domicilio sarà mantenuto anche una volta superata l’emergenza.