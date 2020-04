Assemini, falso volontario telefona ai genitori della sindaca Licheri: “Vergognati, sciacallo”

L’emergenza Coronavirus non ferma ma, purtroppo, sembra rinvigorire i truffatori. Ad Assemini, una coppia di anziani ha ricevuto una telefonata da un uomo che si è qualificato come volontario della Protezione Civile, pronto a raggiungere l’abitazione dei due per aiutarli in caso di necessità. Piccolo particolare: “Si è trattato di uno sciacallo”. A dirlo è la sindaca di Assemini Sabrina Licheri: “L’uomo ha chiamato a casa dei miei genitori”, spiega la Licheri a Casteddu Online. La sindaca ha anche scritto un post su Facebook: “Mi rivolgo a te, truffatore sciacallo che nella tua spregevole azione sei cascato male visto che hai chiamato a casa dei miei genitori. Ti spacci addirittura per volontario della Protezione Civile, quindi per una persona che con spirito di sacrificio solidarietà e responsabilità si mette a disposizione delle persone più fragili. Devi solo vergognarti, oltre che essere beccato”.

La Licheri invita tutti a tenere alta la guardia: “Si avvisano i cittadini che nessun volontario delle protezioni civili ha l’incarico di chiamare a campione nelle case delle persone per offrire aiuto con disponibilità di recarsi subito nel domicilio del cittadino. Se ricevete una telefonata con questo contenuto vi invito a chiamare subito le Forze dell’ordine”.

Fonte: Casteddu On Line